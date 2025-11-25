Dare voce alle persone con Hiv al via campagna ‘La scelta sei tu’
(Adnkronos) – Promuovere salute, consapevolezza e dar voce alle persone con Hiv. In occasione della Giornata mondiale contro l'Aids (1 dicembre), Gilead Sciences annuncia il lancio di 'Choose You = La scelta sei tu', la nuova campagna di sensibilizzazione rivolta alle persone che convivono con l'infezione a sostegno del benessere a lungo termine, patrocinata da . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Dare voce alle persone con Hiv, al via campagna 'La scelta sei tu' - In occasione della Giornata mondiale contro l'Aids (1 dicembre), Gilead Sciences annuncia il lancio di 'Choose You = La scelta sei tu ... adnkronos.com scrive
Hiv: al via la campagna «Choose You = La scelta sei Tu» - L'iniziativa rivolta alle persone che vivono con Hiv in occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS, che si celebra ogni anno il 1° dicembre ... Scrive corriere.it
Il 1° dicembre risparmiateci gli stereotipi sulle persone con l'Hiv - Un altro 1° dicembre: il WAD (World AIDS Day, ovvero Giornata mondiale per la lotta contro l’AIDS) è qui. Si legge su huffingtonpost.it