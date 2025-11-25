Dalle Regionali ancora segnali non confortanti | elettori in stato confusionale

La tornata elettorale appena conclusa, volta rinnovare i consigli regionali di Veneto, Campania e Puglia, ha per certo di massima cofermato le alleanze tra i partiti e altrettanto è successo per i programmi che gli stessi hanno dichiarato di voler attuare, qualora fossero stati eletti. Ebbene, tutti o almeno buona parte di essi, hanno eseguito una operazione di revisione ineccepibile, quasi un maquillage, di quanto dichiarato in diverse occasioni di incontro, ufficiali e non. Di massima il filo conduttore degli stessi è stato lasciato invariato rispetto al medesimo contenuto di quello proposto in precedenza, salvo a essere pesantemente farciti con altri termini dalla cervellotica cartteristica di essere polivalenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it