Dalle Regionali ancora segnali non confortanti | elettori in stato confusionale
La tornata elettorale appena conclusa, volta rinnovare i consigli regionali di Veneto, Campania e Puglia, ha per certo di massima cofermato le alleanze tra i partiti e altrettanto è successo per i programmi che gli stessi hanno dichiarato di voler attuare, qualora fossero stati eletti. Ebbene, tutti o almeno buona parte di essi, hanno eseguito una operazione di revisione ineccepibile, quasi un maquillage, di quanto dichiarato in diverse occasioni di incontro, ufficiali e non. Di massima il filo conduttore degli stessi è stato lasciato invariato rispetto al medesimo contenuto di quello proposto in precedenza, salvo a essere pesantemente farciti con altri termini dalla cervellotica cartteristica di essere polivalenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Argomenti simili trattati di recente
Nel commentare gli ultimi risultati delle elezioni regionali, Massimo Giannini sottolinea come la performance di Fratelli d’Italia mostri segnali di debolezza in aree strategiche del Paese. In Veneto, afferma, la vittoria è da attribuire al peso politico di Luca Zaia. S Vai su Facebook
Regionali Campania, Conte: Segnale a chi saltellava e ora cade rovinosamente Vai su X
Elezioni regionali in Toscana, si vota anche lunedì. Istruzioni per gli elettori su regole e preferenze - Firenze, 12 ottobre 2025 – Dopo la chiusura delle urne alle 23 di domenica si può tornare al seggio lunedì (dalle 7 alle 15) per il rinnovo della giunta regionale toscana. Lo riporta lanazione.it
Regionali, ora ci siamo. Si sceglie il Governatore. Sono 177mila gli elettori - Il voto alla lista comporta l’attribuzione al candidato presidente collegato. Riporta lanazione.it
Regionali Marche, risultati in diretta. Acquaroli rieletto presidente: «Noi coesi». Meloni: «Elettori premiano suo lavoro». Ricci battuto: lotta impari - Forza Italia con un ottimo risultato sarà ancora protagonista nella Regione Marche». Segnala ilmessaggero.it