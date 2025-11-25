Dalle imitazioni con la Gialappa’s al successo internazionale | chi è Paola Cortellesi che stasera porta il suo C’è ancora domani su Rai 1

Paola Cortellesi, nata a Roma il 24 novembre 1973, è oggi una delle figure più complete del panorama culturale italiano: attrice, comica, sceneggiatrice e regista, è un’artista poliedrica la cui carriera affonda le radici negli anni ’80, quando ancora adolescente interpretava la canzone Cacao Meravigliao per la trasmissione satirica Indietro tutta! di Renzo Arbore. A soli 13 anni, quella bambina romana già mostrava il talento che l’avrebbe portata, decenni dopo, a conquistare il cinema mondiale. Dopo aver frequentato il liceo scientifico, a 19 anni ha scelto la recitazione come strada di vita, abbandonando la Facoltà di Lettere e Filosofia per studiare presso la scuola del Teatro Blu di Roma, diretta da Beatrice Bracco. 🔗 Leggi su Cultweb.it

