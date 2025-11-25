Dalla Turbo Moka ai gioielli ispirati a Gaudì fino alle golosità di tutto il mondo | le novità di Artigiano in Fiera 2025

Milano, 25 novembre 2025 – Si rinnova dal 6 al 14 dicembre a Fieramilano Rho l'appuntamento con Artigiano in Fiera, la più grande manifestazione al mondo dedicata agli artigiani e alle micro e piccole imprese, che quest'anno taglia il traguardo della 3?????? 0ª edizione. Quest’anno la manifestazione chiama a raccolta nei nove padiglioni di Fieramilano Rho (uno in più rispetto all’anno scorso) circa 2.800 artigiani provenienti da circa 90 Paesi dei cinque continenti e da tutte le regioni d’Italia: un "giro del mondo" in soli nove giorni tra la bellezza e la bontà delle arti e dei mestieri del globo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dalla Turbo Moka ai gioielli ispirati a Gaudì, fino alle golosità di tutto il mondo: le novità di Artigiano in Fiera 2025

Cambiano forme, materiali e dettagli ma non il rito quotidiano che continua a raccontare una storia di ingegno, bellezza e convivialità - Icona del design italiano, tra gli oggetti più amati di sempre, la Moka Bialetti, nata negli Anni 30 dall’ingegno di Alfonso Bialetti, ha rivoluzionato il modo di preparare il caffè in casa. Scrive living.corriere.it

Come funziona la moka che fa il caffè in due minuti - È la nuova creazione che farà felici tutti gli aficionados della moka, che ora potranno smettere ... Segnala gamberorosso.it

La «Turbo Moka» che promette di fare il caffè in due minuti: l'invenzione (tutta italiana) che vuole rivoluzionare il mercato - La moka Bialetti è un’icona del made in Italy, sia per il design sia per il segno profondo che ha lasciato nello stile di vita di milioni di persone. Secondo corriere.it