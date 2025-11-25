Dal Millennium Falcon a Love Actually | i tesori del cinema all' asta
Londra si prepara a una delle aste più spettacolari dell'anno. Memorabilia da film iconici e classici natalizi - tra cui Elf, Die Hard e Love Actually - saranno battuti da Propstore in un evento che promette di far sognare i collezionisti. Dal 5 al 7 dicembre andranno all'incanto oltre 1.350 oggetti rari, per un valore complessivo stimato in 8 milioni di sterline. Tra i pezzi più attesi, costumi di scena, accessori e oggetti di culto provenienti da Star Wars, Terminator e Game of Thrones. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
