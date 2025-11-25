Dal fondo si risale sempre | Tania Cagnotto in acqua per la campagna contro la violenza sulle donne
La pluricampionessa di trampolino Tania Cagnotto ha prestato la propria immagine ad una campagna di sensibilizzazione nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne: "Ogni volta che una donna perde la vita mi sento impotente e profondamente triste". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ogni femminicidio è una ferita collettiva. Per il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, DAO Sport scende in campo con la campagna “Dal fondo si risale, sempre”, al fianco dell’ex tuffatrice Tania Cagnotto. #25n Vai su X
Le monoposto di Norris e Piastri escluse dalla classifica per fondo irregolare, Super Max a -24 dal leader del campionato a due gare dalla fine. Antonelli si ritrova sul podio: è il terzo della carriera. Leclerc risale al quarto posto - facebook.com Vai su Facebook
“Dal fondo si risale, sempre”: Tania Cagnotto in acqua per la campagna contro la violenza sulle donne - La pluricampionessa di trampolino Tania Cagnotto ha prestato la propria immagine ad una campagna di sensibilizzazione nella giornata mondiale contro la ... Lo riporta fanpage.it
“Dal fondo si risale, sempre”: Tania Cagnotto e DAO Sport contro la violenza sulle donne - Il femminicidio è una tragedia quotidiana: secondo i dati 2025 dell’Osservatorio FLT di Non Una Di Meno, da gennaio a novembre si contano 89 vittime di violenza mortale di genere, di cui 76 femminicid ... Segnala ilgiornale.it
DAO Sport e Tania Cagnotto insieme contro la violenza sulle donne - DAO Sport lancia una campagna con Tania Cagnotto per il 25 novembre: un messaggio di speranza contro la violenza sulle donne. Scrive touchpoint.news