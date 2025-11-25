Dal fondo si risale sempre | Tania Cagnotto in acqua per la campagna contro la violenza sulle donne

Fanpage.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La pluricampionessa di trampolino Tania Cagnotto ha prestato la propria immagine ad una campagna di sensibilizzazione nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne: "Ogni volta che una donna perde la vita mi sento impotente e profondamente triste". 🔗 Leggi su Fanpage.it

