Dal cinema al palcoscenico al Comunale in scena ' Brokeback Mountain' con Purgatori Contri e Malika Ayane
Da venerdì 28 a domenica 30 al Teatro Comunale va in scena 'Brokeback Mountain', una ricca produzione teatrale con musiche dal vivo. Vent’anni dopo il successo cinematografico del film premio Oscar diretto da Ang Lee sul palco arrivano Edoardo Purgatori e Filippo Contri insieme alla voce di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Altre letture consigliate
Riprende la stagione teatrale al Cinema Teatro “Flavio Bucci” di Casacalenda! Sul palcoscenico del Cinema Teatro “Flavio Bucci” la rassegna teatrale “SI…TORNA IN SCENA!” organizzata dalla UILT Molise con il patrocinio del Comune di Casacalenda Qua - facebook.com Vai su Facebook
Buona la prima per la Compagnia Anthropino al Teatro Comunale di Catanzaro - Una serata di applausi e risate ha accompagnato la “prima” della Compagnia teatrale Anthropino, andata in scena domenica 23 novembre al Cinema Teatro ... Si legge su catanzaroinforma.it
Nel Salone delle Feste di Campione d’Italia in scena ‘Divorzio all’Italiana’, quando il cinema diventa teatro - Il fascino del cinema italiano e la satira brillante prendono vita sul palcoscenico del Salone delle Feste del Casinò (Piazzale Milano, 2) per un evento organizzato dall’Amministrazione Comunale di Ca ... comozero.it scrive
Cinema Arlecchino, a Monte Urano in scena la beffa: la demolizione costerebbe 8,5 milioni - Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, il sindaco Andrea Leoni ha fatto il punto della situazione sulla struttura dichiarata inagibile alla ... Riporta corriereadriatico.it