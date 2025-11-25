Dal cinema al palcoscenico al Comunale in scena ' Brokeback Mountain' con Purgatori Contri e Malika Ayane

Ferraratoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì 28 a domenica 30 al Teatro Comunale va in scena 'Brokeback Mountain', una ricca produzione teatrale con musiche dal vivo. Vent’anni dopo il successo cinematografico del film premio Oscar diretto da Ang Lee sul palco arrivano Edoardo Purgatori e Filippo Contri insieme alla voce di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

cinema palcoscenico comunale scenaBuona la prima per la Compagnia Anthropino al Teatro Comunale di Catanzaro - Una serata di applausi e risate ha accompagnato la “prima” della Compagnia teatrale Anthropino, andata in scena domenica 23 novembre al Cinema Teatro ... Si legge su catanzaroinforma.it

cinema palcoscenico comunale scenaNel Salone delle Feste di Campione d’Italia in scena ‘Divorzio all’Italiana’, quando il cinema diventa teatro - Il fascino del cinema italiano e la satira brillante prendono vita sul palcoscenico del Salone delle Feste del Casinò (Piazzale Milano, 2) per un evento organizzato dall’Amministrazione Comunale di Ca ... comozero.it scrive

Cinema Arlecchino, a Monte Urano in scena la beffa: la demolizione costerebbe 8,5 milioni - Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, il sindaco Andrea Leoni ha fatto il punto della situazione sulla struttura dichiarata inagibile alla ... Riporta corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Cinema Palcoscenico Comunale Scena