Dal 27 al 30 novembre si celebra la Festa della città di Acireale
In occasione del XX anniversario della concessione del titolo di Città, il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo e il presidente del consiglio comunale Michele Greco invitano tutti a partecipare alla Festa della Città di Acireale. Le celebrazioni organizzate dall’amministrazione e dalla. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nepidea... tutti i nostri pensieri | il 25 novembre si celebra la Giornata - facebook.com Vai su Facebook
Il Museo etnografico trentino celebra il cinema - Nasce un premio, intitolato a Giuseppe Šebesta, dedicato alla produzione cinematografica e audiovisiva etno- Scrive giornaletrentino.it
Lucera celebra con un festival san Francesco Antonio Fasani - Lucera, capitale della cultura Puglia 2025, festeggia San Francesco Antonio Fasani con il 'Festival Fasani' in programma dal 27 al 30 novembre dando vita al percorso verso le ... Riporta msn.com