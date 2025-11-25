Dakar – Ritorno allo spirito avventuriero con Defender

Tuttorally.news | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Svelata la livrea del nuovo prototipo da rally-raid di Defender, la sua squadra di piloti, le soluzioni tecniche adottate per affrontare la Dakar e l’esordio nel W2RC 2026. Defender torna alla Dakar con un progetto che profuma di tradizione, resistenza e spirito d’avventura. Il team ufficiale ha presentato ufficialmente la Defender Dakar D7X-R, la vettura . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

