Dakar – Ritorno allo spirito avventuriero con Defender

Svelata la livrea del nuovo prototipo da rally-raid di Defender, la sua squadra di piloti, le soluzioni tecniche adottate per affrontare la Dakar e l’esordio nel W2RC 2026. Defender torna alla Dakar con un progetto che profuma di tradizione, resistenza e spirito d’avventura. Il team ufficiale ha presentato ufficialmente la Defender Dakar D7X-R, la vettura . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Rally Dakar 2025: ritmo e spirito di squadra per i Dacia Sandriders nella prima settimana di gara - L'edizione 2025 del Rally Dakar conferma la sua fama di gara tra le più dure al mondo, ma i Dacia Sandriders, al loro debutto nella competizione, stanno dimostrando grande solidità e uno straordinario ... Da affaritaliani.it