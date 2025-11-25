Dakar Classic – C’è un po’ di Liguria nell’Isuzu di Luciano Carcheri
Presentata a Genova la vettura che andrà in Arabia Saudita il prossimo gennaio: a navigare ci sarà la leggendaria Fabrizia Pons. Sul fuoristrada giapponese sarà presente il logo “Liguria – The Italian Riviera”. Dalla Liguria alle dune: presentata oggi la vettura sponsorizzata dalla Regione che parteciperà alla prossima Dakar Classic in programma dal 3 al . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
