Dakar Classic – C’è un po’ di Liguria nell’Isuzu di Luciano Carcheri

Tuttorally.news | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presentata a Genova la vettura che andrà in Arabia Saudita il prossimo gennaio: a navigare ci sarà la leggendaria Fabrizia Pons. Sul fuoristrada giapponese sarà presente il logo “Liguria – The Italian Riviera”. Dalla Liguria alle dune: presentata oggi la vettura sponsorizzata dalla Regione che parteciperà alla prossima Dakar Classic in programma dal 3 al . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

