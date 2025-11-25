Da Senna a Verstappen quando l' uomo conta più della macchina in Formula 1

Ripartito a fine agosto con 104 punti da recuperare, Max ha avviato la sua personale rimonta e a due gare dalla fine ha rimesso in discussione tutto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Da Senna a Verstappen, quando l'uomo conta più della macchina in Formula 1

