Ieri ho seguito in streaming l’iniziativa promossa da Rosy Bindi nella sede del Senato a palazzo Giustiniani dal titolo “Legge di bilancio, ancora un colpo alla sanità pubblica”. Questa conferenza, molto simile alle parate, ha – quasi – un copione standard: da una parte Bindi e i suoi generali cioè i suoi relatori e dall’altra almeno 140 associazioni per lo più riconducibili al privato sociale, ai movimenti cattolici, a laboratori sociali, a diversi forum, tutti schierati, come se fossero un esercito. Che cosa voglia fare la Bindi di questo esercito è chiaro solo a lei. Mio nonno Primo mi diceva che neanche il cane muove la coda per niente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Da sempre critico la ‘contro-riforma’ Bindi della sanità: vi spiego in cosa consiste l’imbroglio