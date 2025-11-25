Da Parma in trasferta a Udine per realizzare i graffiti sui treni | denunciati 4 writers minorenni

Da Parma fino alla zona dei binari di Udine e Basiliano per realizzare graffiti sui treni in sosta. Le indagini della polizia ferroviaria, come riportato da UdineToday, hanno permesso di identificare e denunciare diversi writer. I più attivi arrivavano proprio dalla nostra città. Ora si attendono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Prenota il tuo posto per venire in trasferta con noi sabato 29 novembre allo stadio Tardini per #Parma-#Udinese Ritrovo presso il parcheggio del Città Fiera! Vari spuntini offerti dal club La quota di partecipazione è di 50? euro per la trasferta al - facebook.com Vai su Facebook

SERIE A | Verona-Parma 1-2. Prima pesantissima vittoria in trasferta per il Parma che capitalizza la doppietta di Pellegrino. Di Giovane il momentaneo pareggio. Verona ancora senza vittorie. #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… Vai su X

Parma-Roma 0-1, decide il gol su punizione di Soulé: «Mancini e Paredes non volevano che calciassi» - Roma: terza vittoria di fila in trasferta dopo Udine e Venezia; nove risultati positivi in campionato, con 6 vittorie e 3 ... Lo riporta corriere.it