Da Parma in trasferta a Udine per realizzare i graffiti sui treni | denunciati 4 writers minorenni

Parmatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Parma fino alla zona dei binari di Udine e Basiliano per realizzare graffiti sui treni in sosta. Le indagini della polizia ferroviaria, come riportato da UdineToday, hanno permesso di identificare e denunciare diversi writer. I più attivi arrivavano proprio dalla nostra città. Ora si attendono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

