Da oggi Bolsonaro inizia scontare 27 anni di carcere per il tentato golpe in Brasile del 2022

Fanpage.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La condanna riguarda il ruolo attribuito a Bolsonaro nella rete di cospiratori che mirava a sovvertire il risultato elettorale del 2022 impedendo, tramite un colpo di stato, l’insediamento di Luiz Inácio Lula da Silva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

oggi bolsonaro inizia scontareDa oggi Bolsonaro inizia scontare 27 anni di carcere per il tentato golpe in Brasile del 2022 - La condanna riguarda il ruolo attribuito a Bolsonaro nella rete di cospiratori che mirava a sovvertire il risultato elettorale del 2022 impedendo, tramite ... Riporta fanpage.it

oggi bolsonaro inizia scontareBrasile, Bolsonaro inizia a scontare 27 anni di carcere per il complotto golpista - Jair Bolsonaro è stato trasferito in una stanza di 12 metri quadrati in una base della polizia federale a Brasília per iniziare a scontare la condanna a 27 anni per il piano golpista contro Lula da Si ... Scrive globalist.it

oggi bolsonaro inizia scontareBolsonaro ora rischia il carcere duro o la soluzione Lula - La telenovela Bolsonaro non finisce, per l’ex presidente brasiliano inizia a prospettarsi l’ipotesi del carcere vero e proprio. Secondo huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Oggi Bolsonaro Inizia Scontare