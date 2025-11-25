Da Leo DiCaprio a Bud Spencer | chi gestiva il traffico di cocaina dal Sud America a Milano
Il maxi traffico di cocaina dal Sud America veniva gestito dal clan dei Barbaro con la criminalità albanese. L'indagine della Dda di Milano, che ha portato a 28 arresti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
È morto all’età di 33 anni Spencer Lofranco, attore canadese conosciuto per i suoi ruoli in “Jamesy Boy” e “Gotti - Il primo padrino”. Il decesso è avvenuto a Vancouver martedì 18 novembre ed è ancora oggetto di indagini da parte delle autorità locali della Col - facebook.com Vai su Facebook
Da “Leo DiCaprio” a “Bud Spencer”: chi gestiva il traffico di cocaina dal Sud America a Milano - Il maxi traffico di cocaina dal Sud America veniva gestito dal clan dei Barbaro con la criminalità albanese. Come scrive fanpage.it