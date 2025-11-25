Da Händel a Beethoven | a Largo Mahler il Natale e il Capodanno suonano in grande

Quando il freddo di dicembre avvolge Milano e le luci dell’Avvento risplendono tra le vie cittadine, l’Orchestra Sinfonica di Milano dà vita a una doppia narrazione musicale che intreccia preghiera, tradizione e celebrazione: il Messiah di Händel e la celebre Nona di Beethoven nel Concerto di Capodanno. Entrambi gli appuntamenti si confermano riti cari al pubblico di Largo Mahler, due colonne sonore delle festività che ormai appartengono alla tradizione della Sinfonica milanese. Il Messiah è proposto il 12 e il 14 dicembre sotto la bacchetta di Fabio Biondi, al suo debutto con l’Orchestra Sinfonica di Milano: un evento carico di significato, perché Biondi è unanimemente riconosciuto come uno dei massimi specialisti del repertorio barocco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

