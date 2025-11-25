Da gennaio 2026 arrivano migliaia di lettere del Fisco su Pos registratori e scontrini | chi le riceverà
L'Agenzia delle Entrate a partire dal gennaio 2026 inizierà a inviare migliaia di lettere ai commercianti che devono rispettare una nuova norma: l'obbligo di collegare direttamente il Pos al registratore di cassa. Non si tratta di sanzioni, ma di avvisi che qualcosa non è in regola. Il nuovo obbligo scatterà poi da marzo, per chi non lo rispetta migliaia di euro di multe. 🔗 Leggi su Fanpage.it
