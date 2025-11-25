Da Fifa e Arabia Saudita un miliardo per ristrutturare stadi nel mondo È la volta buona che rifanno il Maradona?

La Fifa ha avviato una partnership da un miliardo di dollari con un’agenzia governativa saudita per finanziare la costruzione e la ristrutturazione di stadi e infrastrutture sportive in giro per il mondo, con priorità ai Paesi in via di sviluppo. Volendo forzare un po’ (tanto) la mano, potrebbe essere la volta buona per rifare per bene il Maradona o addirittura costruire un nuovo stadio a Napoli. In fondo, il governo sta ancora cercando di far rientrare il Ponte sullo Stretto nelle spese per la Difesa della Nato. A quel punto vale tutto. Scherzi a parte, l’accordo – racconta il Guardian – rafforza ulteriormente il legame tra Fifa e Arabia Saudita, già coinvolta in numerosi progetti calcistici globali e futura ospite del Mondiale 2034. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Da Fifa e Arabia Saudita un miliardo per ristrutturare stadi nel mondo. È la volta buona che rifanno il Maradona?

Contenuti che potrebbero interessarti

Calcio:1 miliardo per impianti, Arabia consolida legami con Fifa - Sempre più saldo il legame tra l'Arabia Saudita e la Fifa. Scrive msn.com

Accordo FIFA-Arabia: 1 mld di dollari per nuovi stadi in Paesi in via di sviluppo - Il programma darà priorità ai Paesi in via di sviluppo e alle Federazioni affiliate alla FIFA, aiutandole a investire in strutture in grado di generare crescita. Come scrive calcioefinanza.it

Reclamo contro la FIFA e i Mondiali 2034 in Arabia Saudita: “Sta violando le sue stesse regole” - Un gruppo di avvocati si è riunito e ha presentato un reclamo alla FIFA sostenendo che l’organo che controlla il calcio mondiale non sta rispettando la sua politica sui diritti umani nei confronti ... Segnala fanpage.it