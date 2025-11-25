Da Dior a Dolce&Gabbana le clutch e pochette con ricami che raccontano storie impreziosite da dettagli che trasformano ogni uscita in un momento da ricordare
N ell’Inverno 2025, la vera eleganza riscopre il valore del dettaglio. Protagoniste indiscusse, le pochette con perline e le borse ricamate scintillanti. Da indossare come piccole opere d’arte, capaci di dare personalità anche all’abito più minimale. Autunno-Inverno 20252026: 10 trend dalle sfilate X Ogni motivo, ogni perlina, ogni filo di queste it-bags da sera e da festa, accende il look. Raccontando al millimetro, un sapere artigianale che non delude mai. Da quelle con ricamo floreale ispirato ai giardini d’Oriente a quelle con pattern geometrico di ispirazione retrò. Ecco le alleate di stile numero uno, per salutare l’anno con ottimismo ed eleganza. 🔗 Leggi su Iodonna.it
