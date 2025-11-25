Da Benvenuto Brunello Paola Minaccioni condanna la violenza sulle donne e le parole della ministra Roccella

Gamberorosso.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Sbaglia la politica a dire che l'educazione sessuale nelle scuole non serva". Con queste parole, l'attrice e testimonial di Una Nessuna Centomila ha svelato la piastrella 2025 dell'anteprima di Montalcino. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

benvenuto brunello paola minaccioniDa Benvenuto Brunello Paola Minaccioni condanna la violenza sulle donne e le parole della ministra Roccella - Con queste parole, l'attrice e testimonial di Una Nessuna Centomila ha svelato la piastrella 2025 dell'anteprima di Monta ... Da gamberorosso.it

benvenuto brunello paola minaccioniBrunello di Montalcino, oltre 2mila partecipanti per la 34ª edizione dell’evento - La 34ª edizione di Benvenuto Brunello si chiude con oltre 2mila partecipanti e 370 etichette. Scrive italiaatavola.net

benvenuto brunello paola minaccioniMontalcino, Minaccioni: “Assurdo che i ministri neghino legami tra violenza ed educazione sessuale” - A Benvenuto Brunello l’attrice risponde a Roccella e Nordio sulle donne vittime di aggressioni. Si legge su repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Benvenuto Brunello Paola Minaccioni