Da Barford aBarman Vin brulè per i tifosi

Come ormai da diversi anni è tradizione, il San Prospero biancorosso è stato caratterizzato dal consueto vin brulè offerto davanti allo store di Piazza Prampolini. Dalle 17, visto anche il clima non proprio gradevole, un sorso caldo di vin brulè ha scaldato il corpo di tanti tifosi che non hanno voluto rinunciare a questo appuntamento, approfittandone per scattare la classica foto ricordo con i propri beniamini e scambiare quattro chiacchiere con loro. Un attestato di affetto e di stima alla squadra in un momento difficile: se da una parte è stato staccato il pass per la seconda fase di Coppa, in campionato è arrivata la sesta sconfitta consecutiva e, dopo la sosta per le nazionali, il team guidato da coach Priftis ospiterà in via Guasco la capolista Germani Brescia; la ripresa degli allenamenti in vista di questa sfida è in programma domani.

