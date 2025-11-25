L’Italia ha sconfitto la Danimarca con il punteggio di 7-5 e ha infilato la quinta vittoria agli Europei maschili di curling, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Lohja (Finlandia). La nostra Nazionale ha sofferto più del previsto contro un avversario ancora incapace di conquistare la prima affermazione in questa rassegna continentale e si è fatta trascinare all’ultimo end con un minimo vantaggio, ma per fortuna la mano non ha tremato nel momento decisivo ed è così arrivata una gioia per il quartetto tricolore. Joel Retornaz e compagni sorridono nuovamente dopo la vittoria di ieri sera contro la Polonia, rimanendo in piena corsa per la qualificazione alle semifinali, riservate alle prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Curling, l’Italia regola la Danimarca agli Europei: ora un trittico micidiale per inseguire le semifinali