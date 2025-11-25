Curling l’Italia femminile regola la Germania agli Europei e rimane aggrappata alla speranza di semifinale

L’Italia è tornata alla vittoria agli Europei 2025 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Lohja (Finlandia): dopo la sconfitta inattesa di questa mattina contro la poco quotata Turchia, le azzurre erano obbligate a battere la Germania per mantenere vive le già flebili speranze di accedere alla fase a eliminazione diretta. La nostra Nazionale rimane matematicamente in corsa per proseguire la propria avventura continentale dopo la fase a gironi grazie all’affermazione conseguita contro le tedesche con il punteggio di 5-3, ma la qualificazione alle semifinali, riservate alle prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre, resta comunque molto complicata. 🔗 Leggi su Oasport.it

