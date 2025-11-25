Curling l’Italia femminile regola la Germania agli Europei e rimane aggrappata alla speranza di semifinale
L’Italia è tornata alla vittoria agli Europei 2025 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Lohja (Finlandia): dopo la sconfitta inattesa di questa mattina contro la poco quotata Turchia, le azzurre erano obbligate a battere la Germania per mantenere vive le già flebili speranze di accedere alla fase a eliminazione diretta. La nostra Nazionale rimane matematicamente in corsa per proseguire la propria avventura continentale dopo la fase a gironi grazie all’affermazione conseguita contro le tedesche con il punteggio di 5-3, ma la qualificazione alle semifinali, riservate alle prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre, resta comunque molto complicata. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ancora grande Italia agli Europei di Curling in quel di Lohja. Dopo aver sconfitto l'ostica Germania, la squadra Azzurra ha superato anche la Polonia nella quinta partita del Round Robin. 9-6 il punteggio finale in un match importantissimo per l'accesso alle se Vai su Facebook
Lunedì ricchissimo! Mondiali Junior di #ginnastica Europei di #curling Semifinale Mondiale U17: Italia-Austria #Serie A, Premier League, Liga Programma completo e dirette nel nostro articolo #Sportintv #24Novembre Vai su X
Curling, l’Italia femminile regola la Germania agli Europei e rimane aggrappata alla speranza di semifinale - L'Italia è tornata alla vittoria agli Europei 2025 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Lohja (Finlandia): dopo la sconfitta ... Scrive oasport.it