Curiosità è l' artista salernitano Marco Gallotta il papà dell' opera nella Stazione 111 St 7 a New York

25 nov 2025

Vive e si distingue per merito e talento a New York da oltre vent’anni, Marco Gallotta, artista salernitano di fama internazionale. Costruendo un percorso unico, riconoscibile, fatto di ricerca, sensibilità e una straordinaria capacità di trasformare la carta in emozione pura, Marco ha raggiunto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

