Cultura rapporto Symbola | valore filiera arriva a 112 mld 1,5 mln gli addetti

(Adnkronos) – Nel 2024 crescono valore aggiunto e occupazione nel sistema produttivo culturale e creativo, rispettivamente a 112,6 miliardi di euro (+2,1% rispetto al 2023) e 1,5 milioni di addetti (+1,6% rispetto al 2023). In questo quadro cultura e creatività, direttamente o indirettamente, generano complessivamente un valore aggiunto per circa 302,9 miliardi di euro equivalenti . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
