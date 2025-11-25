Cultura rapporto Symbola | valore filiera arriva a 112 mld 1,5 mln gli addetti

Webmagazine24.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Nel 2024 crescono valore aggiunto e occupazione nel sistema produttivo culturale e creativo, rispettivamente a 112,6 miliardi di euro (+2,1% rispetto al 2023) e 1,5 milioni di addetti (+1,6% rispetto al 2023). In questo quadro cultura e creatività, direttamente o indirettamente, generano complessivamente un valore aggiunto per circa 302,9 miliardi di euro equivalenti . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cultura, rapporto Symbola: valore filiera arriva a 112 mld, 1,5 mln gli addetti - Presentato il quindicesimo rapporto 'Io sono Cultura', sistema genera un valore aggiunto per circa 302,9 mld di euro ... Riporta adnkronos.com

cultura rapporto symbola valoreRapporto Symbola, cresce il valore aggiunto nella Cultura a 112,6 miliardi (+2,1%). Per ricchezza prodotta guidano software e videogiochi - Includendo gli effetti indiretti e indotti su tutta la filiera economica, generato un impatto economico complessivo pari a 302,9 miliardi ... Scrive msn.com

Cultura, affare lombardo: 5 province nella top 20 del valore prodotto - Cultura, affare lombardo: 5 province nella top 20 del valore prodotto La Lombardia si conferma leader nel panorama culturale italiano, con Milano in testa e Brescia e Bergamo tra le province con ... ilgiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cultura Rapporto Symbola Valore