Cucce e punti pappa per i randagi | parte anche in Liguria la campagna Amici di quartiere

Genovatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo della stagione fredda, i cani e gattu randagi che vivono nelle città e nei paesi affrontano le temperature più difficili dell’anno, spesso senza avere un riparo o la certezza di trovare cibo. Per rispondere a questa emergenza, Lndc animal protection lancia la campagna nazionale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

