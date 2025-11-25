Cruciani dalla parte di Sommer | Non è una pippa ma toglie punti all’Inter Io innamorato di Chivu lo voglio consolare dicendogli quella cosa

Inter News 24 Il noto giornalista e conduttore radiofonico, Giuseppe Cruciani, si è espresso così sulle critiche a Sommer dopo Inter Milan. Intervenuto al podcast Numer1, il noto conduttore radiofonico e giornalista Giuseppe Cruciani si è espresso così sul derby vinto dal Milan contro l’Inter e sulle critiche rivolte dalla gran parte dei tifosi e addetti ai lavori a Yann Sommer. PAROLE – « Voglio dire una cosa velocissima e banale ma che racchiude tutti i pensieri che ho fatto l’altro giorno. Il Milan ha un grande portiere, l’Inter ha un portiere normale: quello del Milan porta punti, quello dell’Inter li toglie. 🔗 Leggi su Internews24.com

