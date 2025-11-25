Cross over al Grande Fratello | dal Kosovo arriva Dolce Dona

Il Grande Fratello si prepara ad accogliere un’ospite che non mancherà di farsi notare. Come annunciato ieri da Simona Ventura nel corso della decima puntata del reality entrerà in casa la ‘vulcanica’ Dolce Dona, concorrente della quarta edizione del Big Brother Vip Kosovo. Content creator, Dolce ha 30 anni e parla fluentemente la lingua italiana, visto che risiede da molti anni a Roma. Entrata nel loft kosovaro lo scorso 17 novembre, giorno in cui il programma ha preso il via, la Dona si è già fatta notare per una liaison avviata con il coinquilino Eduard Kuçi, volto noto dei reality kosovari. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

