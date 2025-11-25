Crolla il tetto del capannone | centinaia di animali morti schiacciati

Strage di animali in un allevamento di Pavone Mella, nella Bassa bresciana, che ospitava almeno 1.200 suini: potrebbero essere tra i 150 e i 300 gli esemplari morti schiacciati (o successivamente abbattuti, perché gravemente feriti) a seguito del crollo del tetto del capannone nel quale si. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In qualche modo sono riusciti a trarre in salvo centinaia di animali, prima che il tetto crollasse definitivamente: un'ampia parte della copertura, come detto, si era già distaccata provocando la ...

