Il racconto e l'impegno dell'Amministratore Delegato dell'azienda triestina promotrice di un'iniziativa, a fianco dell’Arma dei Carabinieri, per prevenire e combattere la violenza contro le donne. Una collaborazione che unisce formazione interna e sensibilizzazione nei bar, per promuovere una cultura del rispetto e insegnare a riconoscere i «reati spia». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cristina Scocchia, AD di illycaffè: «Da ragazza, come volontaria della Croce Rossa, ho visto donne picchiate in modi indescrivibili. Il loro dolore non solo fisico, la paura per i figli. Quegli occhi sono impossibili da dimenticare»

