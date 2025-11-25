Cristina Scocchia AD di illycaffè | Da ragazza come volontaria della Croce Rossa ho visto donne picchiate in modi indescrivibili Il loro dolore non solo fisico la paura per i figli Quegli occhi sono impossibili da dimenticare

Il racconto e l'impegno dell'Amministratore Delegato dell'azienda triestina promotrice di un'iniziativa, a fianco dell’Arma dei Carabinieri, per prevenire e combattere la violenza contro le donne. Una collaborazione che unisce formazione interna e sensibilizzazione nei bar, per promuovere una cultura del rispetto e insegnare a riconoscere i «reati spia». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Cristina Scocchia, AD di illycaffè: «Da ragazza, come volontaria della Croce Rossa, ho visto donne picchiate in modi indescrivibili. Il loro dolore non solo fisico, la paura per i figli. Quegli occhi sono impossibili da dimenticare»

Scopri altri approfondimenti

"La violenza di genere non è solo quella fisica, parte prima: è una violenza economica, psicologica. Ci sono reati spia importanti che le donne devono saper riconoscere in tempo": il commento di Cristina Scocchia, Ceo di IllyCaffè, a Report in occasione della Vai su X

Cristina Scocchia AD di Illycaffè, interverrà nel panel “Impresa e visione”, in occasione della nostra convention “Il Futuro in Movimento. Strategie per un’Italia protagonista. Dall’energia all’impresa, come competere nello scenario globale”. Quale sarà il ruolo de - facebook.com Vai su Facebook

Cristina Scocchia, AD di illycaffè: «Da ragazza, come volontaria della Croce Rossa, ho visto donne picchiate in modi indescrivibili. Il loro dolore non solo fisico, la paura ... - Il racconto e l'impegno dell'Amministratore Delegato dell'azienda triestina promotrice di un'iniziativa, a fianco dell’Arma dei Carabinieri, per prevenire e combattere la violenza contro le donne. Da vanityfair.it

Cristina Scocchia, amministratore delegato di Illycaffe: “Credo nella leadership meritocratica” - Giovedì 9 ottobre l’Auditorium di Confindustria Bergamo ha ospitato il primo appuntamento del ciclo “Meritocraticamente alla pari”, un percorso dedicato alle pari opportunità come leva strategica per ... Riporta bergamonews.it