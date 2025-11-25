Cristiano Ronaldo sospiro di sollievo | sarà disponibile per tutte le gare del girone al Mondiale 2026 I dettagli

Cristiano Ronaldo, squalifica minima: il fuoriclasse potrà disputare tutte le tre partite della fase a gironi Buone notizie per Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese, espulso nella sconfitta per 2-0 contro l’Irlanda per una gomitata a Dara O’Shea, ha ricevuto soltanto una giornata di squalifica. Il turno di stop è già stato scontato nella gara successiva, quella . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cristiano Ronaldo, sospiro di sollievo: sarà disponibile per tutte le gare del girone al Mondiale 2026. I dettagli

