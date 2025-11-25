Cristiano Ronaldo la passa liscia | squalifica con la condizionale la sanzione FIFA è irrisoria

Cristiano Ronaldo potrà disputare i Mondiali senza squalifiche. Il portoghese ha subito solo un turno di stop per la gomitata all'Irlanda, ma gliene sono stati affibbiati anche altri due con la condizionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

