Cremlino | No alla mediazione di Germania e Francia

Lettera43.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In una conferenza stampa con il ministro degli Esteri bielorusso, Sergei Lavrov ha rimarcato come Mosca consideri significativa l’apertura mostrata da Washington nel tentativo di avvicinare le posizioni sul conflitto ucraino, affermando che la Russia «apprezza la posizione degli Stati Uniti, in quanto è l’unico Paese leader occidentale a prendere l’iniziativa di cercare una risoluzione del conflitto in Ucraina ». Il diplomatico russo ha invece escluso un ruolo di mediazione per Francia e Germania, giudicate troppo schierate con Kyiv, mentre ha indicato Bielorussia e Turchia come Paesi che Mosca valuterebbe favorevolmente. 🔗 Leggi su Lettera43.it

cremlino no alla mediazione di germania e francia

© Lettera43.it - Cremlino: «No alla mediazione di Germania e Francia»

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Cremlino No Mediazione Germania