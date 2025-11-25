Cremlino | No alla mediazione di Germania e Francia

In una conferenza stampa con il ministro degli Esteri bielorusso, Sergei Lavrov ha rimarcato come Mosca consideri significativa l’apertura mostrata da Washington nel tentativo di avvicinare le posizioni sul conflitto ucraino, affermando che la Russia «apprezza la posizione degli Stati Uniti, in quanto è l’unico Paese leader occidentale a prendere l’iniziativa di cercare una risoluzione del conflitto in Ucraina ». Il diplomatico russo ha invece escluso un ruolo di mediazione per Francia e Germania, giudicate troppo schierate con Kyiv, mentre ha indicato Bielorussia e Turchia come Paesi che Mosca valuterebbe favorevolmente. 🔗 Leggi su Lettera43.it

