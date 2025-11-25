Cremazione degli animali | una soluzione dignitosa e dall’alto valore simbolico
Il legame tra l’uomo e gli animali domestici spesso rappresenta il tipo di relazione più pura e incondizionata che si possa avere. Che si tratti di un cane, di un gatto o di qualsiasi altro animale, questo sentimento di genuino affetto si costruisce giorno dopo giorno nella consuetudine. 🔗 Leggi su Today.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La squadra de Il Ponte dell’Arcobaleno, servizio di cremazione animali a Barletta, dedica un pensiero ai nostri amici gatti: creature delicate che meritano rispetto anche nell’ultimo saluto. L’azienda lavora con professionalità rigorosa, cura autentica e trasparen - facebook.com Vai su Facebook
"#CremazioneAnimali" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Cremazione per gli animali - Da questo concetto è nata l’idea di Francesco Camacci e Massimo Riccobello, due giovani imprenditori corridoniani, di realizzare ... ilrestodelcarlino.it scrive
Cremazione animali domestici, come fare - Il Comune di Civitanova ha firmato una convenzione con la società 'La Cineraria' per offrire tariffe agevolate per la cremazione degli animali domestici. Come scrive ilrestodelcarlino.it
A Genova cremazione etica per gli animali d’affezione - Un nuovo ramo d’impresa creato specificamente per garantire la cremazione etica, con consegna al padrone dell’urna cineraria, degli animali domestici e d’affezione. Secondo ilsole24ore.com