Credito d’imposta investimenti 5.0 prenotazioni entro il 27 novembre

Ilpiacenza.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Coldiretti Piacenza interviene nuovamente sul tema dei crediti di imposta per gli investimenti in beni strumentali, transizione digitale ed ecologica, cosiddetta 5.0, commentando le ultime modifiche normative. Le prenotazioni devono essere trasmesse entro giovedì 27 novembre, sottolinea Emanuele. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

credito d8217imposta investimenti 50Credito di imposta per la Zes unica prorogato fino a fine 2028: ecco quali investimenti copre - La Legge di Bilancio 2026 estende l'agevolazione per chi investe nel Mezzogiorno. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Credito d’imposta ZES unica: investimenti entro il 15 novembre - Entro il 15 novembre 2024 le imprese interessate al credito d’imposta devono completare gli acquisti di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive all’interno della ZES unica del ... Lo riporta ipsoa.it

Credito d’imposta investimenti 4.0: come gestire il periodo di sorveglianza - 0 incorrono nella decadenza dell’agevolazione e nella restituzione del credito già usufruito se i bene agevolati vengono ... Si legge su ipsoa.it

Cerca Video su questo argomento: Credito D8217imposta Investimenti 50