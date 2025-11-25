Creatore di evangelion svela l’inaspettato finale originale dell anime

Neon Genesis Evangelion rappresenta uno dei capolavori più iconici e discussi dell’animazione giapponese, nota per il suo finale carico di simbolismi e interpretazioni complesse. Dietro le quinte, il suo creatore Hideaki Anno aveva in mente un’idea di conclusione molto diversa, che avrebbe approfondito temi come la fusione tra personaggi e un finale dai toni più audaci. In questo articolo si analizzano le proposte originali di Anno riguardo alla serie e ai film, con particolare attenzione alle differenze tra la conclusione canonica e quella abbandonata. Verranno esplorate inoltre le implicazioni di queste scelte narrative e le interpretazioni più diffuse tra i fan. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it