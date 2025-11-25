In un’era dominata da schermi e interfacce digitali, il ritorno alla manipolazione fisica della materia assume un valore pedagogico inestimabile. La pasta di sale non è un’invenzione moderna, ma una riscoperta di pratiche domestiche antiche, dove l’avanzo di impasto diventava gioco. È un mezzo povero ma nobile, che insegna al bambino il concetto di trasformazione: polveri informi che diventano una massa solida, che a sua volta diventa oggetto, personaggio o decorazione. La sua natura atossica e la semplicità di preparazione la rendono l’attività ideale per introdurre i più piccoli al mondo della scultura e della modellazione, offrendo al contempo un’opportunità di condivisione tra adulti e bambini. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Creare con le mani: la magia della pasta di sale