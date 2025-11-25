Creare con le mani | la magia della pasta di sale
In un’era dominata da schermi e interfacce digitali, il ritorno alla manipolazione fisica della materia assume un valore pedagogico inestimabile. La pasta di sale non è un’invenzione moderna, ma una riscoperta di pratiche domestiche antiche, dove l’avanzo di impasto diventava gioco. È un mezzo povero ma nobile, che insegna al bambino il concetto di trasformazione: polveri informi che diventano una massa solida, che a sua volta diventa oggetto, personaggio o decorazione. La sua natura atossica e la semplicità di preparazione la rendono l’attività ideale per introdurre i più piccoli al mondo della scultura e della modellazione, offrendo al contempo un’opportunità di condivisione tra adulti e bambini. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Argomenti simili trattati di recente
Vuoi creare qualcosa di bello per Natale… con le tue mani? Il 13 dicembre ti propongo un pomeriggio dedicato alla realizzazione di un angioletto in macramè: semplice, elegante e perfetto come decorazione o come piccolo dono fatto col cuore. Imparerai i no - facebook.com Vai su Facebook
Come creare un braccialetto con la pasta - Come vedremo nel corso di questo tutorial, con la pasta si possono fare molte decorazioni originali, compresi bracciali e altri bijoux da indossare o da regalare ai bambini. Riporta donnamoderna.com