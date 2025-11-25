Costacurta | Rabiot è stato un acquisto pazzesco da parte del Milan

L'ex difensore del Milan Billy Costacurta ha parlato della vittoria dei rossoneri nel derby contro l'Inter. Grandi parole per Rabiot. Ecco il suo commento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Costacurta: “Rabiot è stato un acquisto pazzesco da parte del Milan”

? COSTACURTA ANALIZZA IL DERBY! A Sky: «Una vittoria allegriana». #Costacurta #Milan #DerbyMilano #Allegri #Rabiot #SkySport Vai su Facebook

