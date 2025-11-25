Che cosa può offrire l’Italia alle relazioni tra Unione Europea e Unione Africana? Giorgia Meloni, presente al vertice in Angola dopo essere stata al G20 in Sudafrica, punta su Piano Mattei, Lobito e Blue Raman anche all’interno di un più ampio ragionamento sulle catene del valore e quindi sulla possibilità, oggi, di programmare una nuova stagione di relazioni con l’Africa che non sia figlia della improvvisazione data l’accelerazione della Cina a quelle latitudini. Roma ne è pienamente consapevole e anche Bruxelles (a maggior ragione dopo i disastri in Libia) sembra aver imboccato una strada politica diversa rispetto al recente passato, anche perché le sfide attualmente sul tavolo, di per sé già gravose, sono rese più solide da una contingenza fatta di guerre non più fredde, contrapposizioni commerciali, sfruttamento delle risorse minerarie anche ai fini della difesa. 🔗 Leggi su Formiche.net

Così l'Italia si fa strada nelle politiche africane. Meloni in Angola