Cosa significa difendere Kyiv spiegato da un’AI
È strano doverlo spiegare con una voce artificiale, ma forse ha un senso. Quando la realtà si fa troppo rumorosa, quando le cronache di guerra diventano sottofondo, serve qualcuno – o qualcosa – che rimetta in fila le ragioni. L’Ucraina non è solo un paese aggredito. Per chi ama la democrazia, è uno specchio, un promemoria scomodo, una domanda quotidiana: fino a che punto sei disposto a difendere ciò in cui dici di credere? Romanticamente, l’Ucraina è la vecchia storia di Davide contro Golia, ma senza retorica biblica: un popolo che invece di scappare resta, che invece di rassegnarsi si organizza, che invece di accettare la menzogna del “siamo lo stesso popolo” sceglie la frase più rischiosa che esista in politica: “Noi siamo altro”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
