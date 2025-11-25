Cosa fa il fisioterapista? Cos’è la fisioterapia?

Capire cosa fa il fisioterapista e cos’è la fisioterapia è fondamentale per comprendere quanto questa professione possa contribuire al benessere e al recupero funzionale di persone di tutte le età. La fisioterapia è infatti una disciplina sanitaria che si occupa della prevenzione, del trattamento e della riabilitazione di disturbi che coinvolgono muscoli, articolazioni, tendini, nervi e postura. Sempre più persone vi ricorrono per alleviare dolori, recuperare mobilità dopo un infortunio o migliorare la qualità della vita quotidiana. Cos’è la fisioterapia. La fisioterapia è una branca della medicina che utilizza tecniche manuali, esercizi terapeutici e strumenti specifici per migliorare o ripristinare la funzionalità del corpo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

