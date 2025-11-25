Cortona la violenza non ha età | a Terontola un incontro con Pronto Donna
Nell’ambito dell’iniziativa «La violenza non ha età», organizzata a Terontola da Auser e Pronto Donna con la collaborazione del Comune di Cortona, l’assessore alle Pari opportunità, Lucia Lupetti, ha presentato la nuova pagina del sito web istituzionale contenente informazioni e percorsi per le. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Approfondisci con queste news
Contrastiamo ogni giorno tutte le forme di violenza di genere con la contrattazione, per incrementare le tutele nei luoghi di lavoro, attraverso il supporto alle donne che denunciano molestie e discriminazioni, con la formazione, per promuovere la cultura paritar - facebook.com Vai su Facebook