Corteo del 25 novembre in centinaia scendono in strada a Bergamo
Bergamo. È partito dopo le 18 dal piazzale della stazione il corteo bergamasco per il 25 novembre, Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza maschile sulle donne. Un migliaio di persone, a cui si sono aggiunti via via altri partecipanti, hanno risposto alla chiamata di “Non una di meno”, il movimento tramsfemminista che anche a Bergamo ha un gruppo attivo. “Sabotiamo guerre e patriarcato”, “Contro il riarmo, violenza patriarcale che diventa programma di governo”: queste le parole d’ordine della giornata di un movimento che si batte per libertà e rispetto delle donne, ma che collega la violenza maschile a quella che il movimento femminista ha sempre definito “la sua degenerazione più estrema”, cioè la guerra. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
