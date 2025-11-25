Corteo contro la violenza sulle donne alla Sapienza | imbrattati Rettorato panchine e facoltà
“Per Ilaria, per tutt3”. La scritta a caratteri cubitali occupa tutte le scale del Rettorato, alle spalle della statua della Minerva. Viola, come il colore con cui è stata imbrattata la panchina rossa e le altre panchine all’ingresso della Città universitaria della Sapienza.In occasione della. 🔗 Leggi su Romatoday.it
