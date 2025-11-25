Corteo contro la violenza di genere a Torino le attiviste bloccano la metro – Video

Ilfattoquotidiano.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Blitz dei partecipanti al corteo promosso da Non una di meno nella metropolitana torinese. Il corteo partito da piazza Carlo Felice, davanti alla stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova, mentre stava sfilando lungo via Nizza ha improvvisamente interrotto la marcia e alcune centinaia di manifestanti sono scesi lungo le scale della metro bloccando le porte di un convoglio con lo striscione ‘Contro la violenza del patriarcato blocchiamo tutto’. Al corteo partecipano oltre 2500 persone. Dopo alcuni minuti i manifestanti hanno ripreso a sfilare per le vie del capoluogo piemontese. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

corteo contro la violenza di genere a torino le attiviste bloccano la metro 8211 video

© Ilfattoquotidiano.it - Corteo contro la violenza di genere, a Torino le attiviste bloccano la metro – Video

Altri contenuti sullo stesso argomento

corteo contro violenza genereIl corteo per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne in diretta - A Milano si tiene un corteo in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, manifestazione promossa dal movimento femminista e transfemminista «Non una di ... Segnala msn.com

corteo contro violenza genereBergamo, in centinaia al corteo contro la violenza di genere - «Basta guerre sui nostri corpi», è lo striscione in testa al corteo per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. ecodibergamo.it scrive

corteo contro violenza genereIsernia, “Mai più sola”: corteo, incontri e testimonianze contro la violenza sulle donne - ISERNIA – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Prefettura di Isernia ha ... molisenetwork.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Corteo Contro Violenza Genere