Corte Ue | Paesi membri devono riconoscere matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all’estero

Una sentenza della Corte di giustizia Ue obbliga gli Stati membri a riconoscere i matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati in un altro Paese dell'Unione. Un passo avanti per i diritti, che però mette in luce il ritardo dell'Italia, ferma alle unioni civili e priva ancora del matrimonio egualitario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

