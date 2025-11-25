Corte Ue | Il matrimonio gay contratto in altro Paese va riconosciuto

Tgcom24.mediaset.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il caso di due cittadini polacchi, sposati in Germania, che hanno chiesto che il loro certificato di matrimonio fosse trascritto nel registro civile in Polonia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

corte ue il matrimonio gay contratto in altro paese va riconosciuto

© Tgcom24.mediaset.it - Corte Ue: "Il matrimonio gay contratto in altro Paese va riconosciuto"

