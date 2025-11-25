Corte Ue | Il matrimonio gay contratto in altro Paese va riconosciuto

Il caso di due cittadini polacchi, sposati in Germania, che hanno chiesto che il loro certificato di matrimonio fosse trascritto nel registro civile in Polonia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Corte Ue: "Il matrimonio gay contratto in altro Paese va riconosciuto"

