Corte Ue | Il matrimonio gay contratto in altro Paese va riconosciuto nei 27

Una sentenza storica dell'Unione europea riscrive il diritto di famiglia per le coppie omosessuali. La Corte di giustizia dell'Ue ha stabilito che nessuno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere un matrimonio tra due cittadini europei dello stesso sesso quando il rito viene celebrato legalmente in un altro Paese dell'Unione. Affermando - però - che ciò non obbliga gli Stati a integrare il matrimonio gay nel proprio ordinamento giuridico. La sentenza arriva dopo che le autorità di Varsavia si erano rifiutate di trascrivere sul registro civile il certificato di matrimonio tra due cittadini polacchi che si erano sposati a Berlino nel 2018 e che volevano il riconoscimento anche nel proprio Paese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Corte Ue: "Il matrimonio gay contratto in altro Paese va riconosciuto nei 27"

