Corriere dello Sport – cifre e dettagli della nuova offerta

2025-11-25 10:27:00 Il Corriere: FIRENZE – Dodo-Fiorentina, procede l’operazione rinnovo. Nelle scorse ore c’è stato un vertice, faccia a faccia, tra i procuratori del brasiliano e i dirigenti viola per confrontarsi sul tema del prolungamento contrattuale. L’incontro è stato molto positivo, al punto che il manager Giuliano Bertolucci ha manifestato la volontà di continuare l’avventura a Firenze aprendo alla trattativa con il club. Per la prima volta dopo tanto tempo, le parti si sono aggiornate fisicamente. Senza alcun filtro. Un elemento fondamentale che conferma la ritrovata fiducia a fronte di mesi difficili e segnati dalle incomprensioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

