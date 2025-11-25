Corona e la querela di De Laurentiis | Sfidiamoci a duello

Periodicodaily.com | 25 nov 2025

(Adnkronos) – "Sfidiamoci a duello". Mauro Corona e la querela di Aurelio De Laurentiis, nuova puntata a E' sempre Cartabianca. Lo scrittore e scultore, come è noto, è stato querelato dal presidente del Napoli per alcuni commenti rilasciati durante il periodo del covid quando il patron azzurro, febbricitante, si recò ad un'assemblea della Lega. La . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

